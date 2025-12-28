Roma incendio vicino all' Università Roma Tre | le parole dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio, un incendio si è sviluppato nei pressi della facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, in via Ostiense. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono state segnalate persone coinvolte o danni significativi. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno monitorando la situazione.

Un incendio è divampato nel pomeriggio davanti la facoltà di Scienze Politiche dell’ Università Roma Tre in via Ostiense. Una colonna di fumo nero, visibile anche a distanza si è alzata dal rogo. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, le autoambulanze del 118 e la polizia municipale, per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le fiamme si sono propagate da una baracca in un pezzo di terreno adiacente la facoltà di Scienze politiche. Le cause sono ancora imprecisate, ma secondo quanto apprende LaPresse, fino ad ottobre ci viveva una persona che poi è stata ospitata nelle strutture approntate per l’emergenza freddo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, incendio vicino all'Università Roma Tre: le parole dei Vigili del Fuoco Leggi anche: Incendio a Tor Cervara a Roma: intervento vigili del fuoco Leggi anche: Roma, incendio in edificio abbandonato: i vigili del fuoco al lavoro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Roma, pullman turistico in fiamme vicino a Villa Borghese: nessun ferito - Un pullman turistico ha preso fuoco in viale Washinghton, vicino all'ingresso di Villa Borghese di piazzale Flaminio, a Roma. ilmessaggero.it Incendio a Montelibretti, enorme nube di fumo nero si alza verso il cielo vicino Roma. Il sindaco: “Chiudete le finestre” - Vasto incendio alle porte di Roma, nel comune di Montelibretti: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. fanpage.it S1-S3 Heavenly Craft Arsenal Codex | MULTI SUB Incendio in un attico in zona Re di Roma Il video delle fiamme in un attico di via Taranto, in zona Re di Roma, è diventato virale su TikTok. Nella breve clip si vedono le fiamme che hanno completamente avvolto l’abitazione. La scena è stata ripresa la ser facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.