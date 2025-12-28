Roma-Genoa probabili formazioni | le ultimissime

Roma e Genoa si affrontano in una sfida che potrebbe segnare un punto di svolta per entrambe. Le formazioni probabili riflettono le strategie e le condizioni attuali delle squadre, in un match che si preannuncia equilibrato e determinante. La partita richiede attenzione ai dettagli e decisioni precise, in un contesto in cui ogni risultato può influenzare il cammino delle rispettive stagioni.

Roma e Genoa arrivano con ferite fresche e una domanda semplice: chi rialza la testa per primo? La partita pesa, il margine d'errore è minimo, l'aria sa di scelte nette e dettagli che cambiano l'inerzia in un lampo. Ultimo turno indigesto per entrambe. La Roma esce scottata dalla sconfitta con la Juve. Il Genoa si è visto beffare a Marassi a tempo scaduto, con il colpo di Hien, nonostante la lunga inferiorità numerica (espulso Leali). Due storie simili, un obiettivo comune: ripartire. Per i giallorossi c'è l'urgenza di restare in scia delle prime e proteggere il piazzamento Champions. Per il Grifone, c'è la voglia concreta di rimettere punti in saccoccia e consolidare certezze.

