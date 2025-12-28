Roma-Genoa probabili formazioni | le scelte di Gasperini e De Rossi

Roma-Genoa rappresenta l’ultimo appuntamento del turno di Serie A, con due allenatori che tornano a sfidarsi in panchina. Gasperini, ex giocatore e tecnico del Genoa, e De Rossi, ex capitano della Roma, guidano le rispettive squadre in una partita che mette in evidenza le scelte tattiche e le probabili formazioni di entrambe le squadre. Un incontro che promette interesse e approfondimenti tecnici.

L'ultima partita del turno di Serie A è la sfida del cuore, in panchina ci saranno l'ex rossoblu Gasperini e l'ex giallorosso De Rossi. Un brivido scenderà sulla schiena di entrambi, ma poi l'emozione lascerà spazio alla voglia di vincere. Il match è di quelli importanti anche per la classifica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Roma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e De Rossi Leggi anche: Genoa-Verona, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Zanetti Leggi anche: Udinese-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Runjaic e De Rossi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Roma-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Serie A: Roma-Genoa in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Serie A: le probabili formazioni della 17^ giornata; Roma-Genoa: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A. De Rossi torna all'Olimpico. Roma-Genoa, le probabili formazioni del match di Serie A - La Roma di Gasperini ospita il Genoa di De Rossi nel Monday Night della 17^ giornata di Serie A, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW lunedì 29 dicembre alle 20. sport.sky.it

Serie A: Roma-Genoa in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni - 45 DIRETTA Trenta giorni e nove partite, a cominciare dal Genoa di Daniele De Rossi, per la prima volta contro la 'sua' Roma in una partita che per i giallorossi è ... ansa.it

Roma-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv - I rossoblù, al terzo match consecutivo contro una big, cercano di spezzare la striscia di sconfitte: De Rossi di fronte al suo passato ... msn.com

Le parole di Mister Gasperini alla vigilia di Roma Genoa facebook

#Gasperini prima di #Roma- #Genoa: " #Dovbyk out, #Hermoso in forse. Bisogna raschiare il barile per vincere" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.