Roma-Genoa, ultima sfida del 2025 in Serie A, si disputerà allo stadio Olimpico il 28 dicembre. Un incontro importante per entrambe le squadre, che conclude il calendario calcistico dell'anno. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita in diretta televisiva. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del calcio italiano.

Roma 28 dicembre 2025 - Ultima partita del 2025 per quanto riguarda la Serie A, l'anno solare si chiuderà allo stadio Olimpico. Toccherà infatti a Roma e Genoa scrivere l'ultima pagina per quanto riguarda il massimo campionato italiano. Da una parte i giallorossi cercano tre punti per rientrare con prepotenza in zona Champions League, dopo aver accusato tre sconfitte nelle ultime quattro partite. I liguri però devono continuare la loro corsa verso la salvezza nonostante un calendario molto complicato nelle ultime settimane. Il calcio d'inizio di questa ultima partita di Serie A per il 2025 è fissato per lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi anche: Genoa-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi anche: Serie A, Torino-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Roma-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Serie A: Roma-Genoa in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Serie A: le probabili formazioni della 17^ giornata; Roma-Genoa: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A. De Rossi torna all'Olimpico.

Roma-Genoa, le probabili formazioni del match di Serie A - La Roma di Gasperini ospita il Genoa di De Rossi nel Monday Night della 17^ giornata di Serie A, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW lunedì 29 dicembre alle 20. sport.sky.it