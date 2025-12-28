Roma-Genoa probabili formazioni | ancora Ziolkowski Dybala punta centrale

Domani, lunedì 29 dicembre, all'Olimpico di Roma si disputa la partita tra Roma e Genoa, ultima del 2025 per i giallorossi. La formazione romana dovrebbe schierare ancora Ziolkowski in attacco, con Dybala confermato come punta centrale. Un’occasione importante per entrambe le squadre di chiudere l’anno con un risultato positivo, in un match che si preannuncia equilibrato e preparato con attenzione.

Manca solamente un passo alla Roma per concludere il proprio 2025, con l’appuntamento che è fissato per domani, lunedì 29 dicembre, allo Stadio Olimpico, contro il Genoa. Sfida nella quale Gasperini andrà alla ricerca di risposte dopo l’ultimo ko con la Juventus, anche a causa proprio della vittoria della formazione bianconera, con conseguente sorpasso in classifica ai giallorossi. Roma-Genoa, le probabili formazioni. Nella conferenza stampa della vigilia, Gasperini ha annunciato l’assenza di Dovbyk ed i dubbi riguardo Hermoso, che potrebbe restare ancora ai box. Qualora il difensore spagnolo non dovesse farcela, la Roma potrebbe confermare il terzetto dell’ Allianz Stadium, con Mancini, Ziolkowski e Rensch davanti a Svilar, mentre Celik agirebbe a destra, con Wesley sulla corsia opposta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

