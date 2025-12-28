Roma-Genoa Gasperini | Dovbyk non sarà convocato Hermoso in dubbio

Nell’ultima partita della diciassettesima giornata di Serie A, Roma e Genoa si affrontano domani alle ore 20.0. Gasperini ha annunciato che Dovbyk non sarà convocato, mentre Hermoso rimane in dubbio. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre per consolidare la posizione in classifica.

A chiudere il programma della diciassettesima giornata di Serie A sarà la Roma, impegnata domani contro il Genoa con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. I giallorossi andranno a caccia dei tre punti per reagire dopo la sconfitta contro la Juventus e riprendersi un posto in zona Champions League. Alla vigilia della sfida con i rossoblù, Gasperini si è espresso nella consueta conferenza stampa di presentazione. Può essere la partita di Pisilli? Eventualmente la sua situazione può essere quella di cercare minuti fuori da Roma, magari proprio a Genoa?

