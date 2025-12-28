Rock ’n’ roll e swing nel cuore di Palermo | i Four up alla bottiglieria Vinuccio

Il prossimo 28 dicembre alle 21:30, la Bottiglieria Vinuccio di Palermo ospiterà i Four Up, band nota per il loro stile che unisce rock ’n’ roll, swing e rockabilly. Una serata dedicata a sonorità energiche e intramontabili, ideata per gli appassionati di musica dal vivo. Un’occasione per godere di un’atmosfera informale e di qualità, nel cuore della città.

Domenica 28 dicembre dalle 21:30 protagonista il sound travolgente dei Four Up, per una serata all'insegna del rock 'n' roll, dello swing e del rockabilly, tra ritmi irresistibili e classici senza tempo. Dal repertorio intramontabile di Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard fino allo swing.

