Rock ’n’ roll e swing nel cuore di Palermo | i Four up alla bottiglieria Vinuccio

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 28 dicembre alle 21:30, la Bottiglieria Vinuccio di Palermo ospiterà i Four Up, band nota per il loro stile che unisce rock ’n’ roll, swing e rockabilly. Una serata dedicata a sonorità energiche e intramontabili, ideata per gli appassionati di musica dal vivo. Un’occasione per godere di un’atmosfera informale e di qualità, nel cuore della città.

Domenica 28 dicembre dalle 21:30 protagonista il sound travolgente dei Four Up, per una serata all’insegna del rock ’n’ roll, dello swing e del rockabilly, tra ritmi irresistibili e classici senza tempo. Dal repertorio intramontabile di Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard fino allo swing. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Swing party, aperitivo swing & rock 'n roll

Leggi anche: Bal Folk, vintage swing e rock'n'roll al Mama's Club

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.