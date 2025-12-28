A livello globale, il Capodanno è caratterizzato da diverse tradizioni e riti che variano da cultura a cultura. Mentre in Italia ci affidiamo a simboli come lenticchie e intimo rosso, altre nazioni praticano usanze che, per noi, appaiono insolite o sorprendenti. Scoprire queste pratiche ci permette di comprendere meglio le diverse interpretazioni del nuovo anno e il significato che ciascuna cultura attribuisce ai rituali di inizio anno.

Capodanno è sinonimo di festeggiamenti sfrenati e di piccoli e grandi riti. Se in Italia siamo fedeli al binomio lenticchie-intimo rosso, nel resto del mondo esistono tradizioni che, ai nostri occhi, sembrano pura follia. Ma dietro ogni gesto bizzarro si nasconde un bisogno psicologico profondo: quello di esorcizzare il passato e attirare la fortuna con un’azione simbolica forte. In Danimarca, ad esempio, è buona norma conservare i piatti vecchi durante l’anno per poi frantumarli contro la porta di casa degli amici la notte di Capodanno. Più cocci trovi davanti al tuo uscio, più significa che sei amato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rituali folli nel mondo: perché a Capodanno facciamo cose strane?

