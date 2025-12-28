Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Thuram segna ma è fuorigioco 0-0 Atalanta Inter

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti su tutte le gare e le classifiche. Oggi, Atalanta e Inter si affrontano senza reti, mentre Thuram segna ma viene annullato per fuorigioco. Restate con noi per gli ultimi sviluppi e analisi sul campionato italiano, con particolare attenzione alla Juventus e al suo percorso stagionale.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

