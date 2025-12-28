RISULTATI | AEW Worlds End 2025

AEW Worlds End 2025 ha concluso l’anno della compagnia con uno spettacolo che ha offerto momenti significativi e due importanti cambi di titolo. L’evento ha confermato l’importanza della AEW nel panorama del wrestling professionistico, portando avanti storie e rivalità che continueranno a caratterizzare le future stagioni. Un appuntamento da ricordare per gli appassionati e per gli addetti ai lavori.

Worlds End 2025 ha chiuso l'anno della AEW con uno show ricco di emozioni e due cambi titolati di primo piano. Dalla NOW Arena di Hoffman Estates, nell'area di Chicago, la compagnia di Tony Khan ha consegnato ai fan una serata che ha ridisegnato la mappa dei campionati. MJF è tornato al vertice conquistando l' AEW World Championship in un fatal four-way contro Samoa Joe, Hangman Adam Page e Swerve Strickland. Jon Moxley ha trionfato nel Continental Classic 2025, battendo Kazuchika Okada in finale e strappandogli la AEW Continental Championship. Conferme importanti invece per gli FTR, che hanno mantenuto i titoli di coppia in un brutale Chicago Street Fight, e per Kris Statlander, che ha respinto la sfida di Jamie Hayter per il titolo femminile.

