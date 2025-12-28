Risolvere il mal di trasferta Conte studia le possibili soluzioni

Il Napoli di Antonio Conte lavora per migliorare le proprie prestazioni in trasferta. Dopo alcune difficoltà, la squadra si concentra su strategie e soluzioni per ottenere risultati più costanti fuori casa. L’obiettivo è rafforzare la competitività e ritrovare la vittoria anche lontano dal proprio stadio, contribuendo a mantenere alto il livello di prestazioni e ambizioni stagionali.

La squadra del tecnico azzurro vuole tornare a brillare anche in trasferta. Il Napoli di Antonio Conte vuole tornare a vincere anche in trasferta. Conte sembra aver trovato l'antidoto giusto, c'è un dato negativo che non accadeva dal 2007-2008!. Napoli, è mal di trasferta: l'analisi di Conte nel post partita - Gli azzurri, lontano dal Maradona, hanno collezionato sette sconfitte tra campionato e Champions League dall'inizio della stagione.

Napoli, mal di trasferta? Il dato che preoccupa Conte. L’analisi della Gazzetta dello Sport dopo la settima sconfitta dei partenopei lontano dal Maradona - L’analisi della Gazzetta dello Sport dopo la settima sconfitta dei partenopei lontano dal Maradona Il Napoli vive una stagione dai due volti. calcionews24.com

Mal di trasferta: sono già 7 le sconfitte fuori casa in stagione - È un dato sorprendente quello che emerge in questa nuova stagione del Napoli guidato da Antonio Conte. tuttonapoli.net

