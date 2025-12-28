Dopo alcune ore di analisi, si chiarisce il significato del tweet di De Laurentiis: non si trattava di una battuta, ma di un semplice commento sulla visione della partita tramite Sky Business. La sua riflessione sulla “striscia positiva” riguarda quindi un commento diretto e senza ambiguità, eliminando ogni possibile interpretazione scherzosa o ironica.

Risolto l’arcano, il tweet di De Laurentiis non è una battuta: ha semplicemente visto la partita con Sky Business In serata, dopo (si fa per dire) ore di indagine e di interpretazione del tweet post-partita di De Laurentiis (“Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky. Forza Napoli Sempre!”), ecco la soluzione: non era una battuta da interpretare (visto che la partita la trasmetteva Dazn), semplicemente il presidente – che è in una struttura alberghiera – ha guardato la partita con Sky Business che trasmette (come Sky Bar) tutte le partite di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Risolto l’arcano, il tweet di De Laurentiis non era una battuta: ha semplicemente visto la partita con Sky Business

Leggi anche: Conte ha reagito così all’ultimo tweet di De Laurentiis su X: quando ha letto quelle parole… Il retroscena

Leggi anche: Napoli, futuro Conte: il tweet di De Laurentiis e l'incontro azzurro: «Antonio è la nostra garanzia»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Grazie alle squadre che nella serata di venerdì 19 dicembre si sono messe alla prova col nostro escape game ! Avete sfidato l'oscurità, affrontato presenze inquietanti, esplorato ogni angolo della fortezza e risolto enigmi - facebook.com facebook