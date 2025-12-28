Riscatto Milan Pulisic e super Nkunku stendono il Verona

Il Milan torna alla vittoria nel campionato di Serie A con un risultato di 3-0 contro il Verona. La partita, giocata allo stadio Meazza, ha visto protagonisti Pulisic e Nkunku, che hanno contribuito a un risultato positivo per i rossoneri. L'incontro rappresenta un momento di recupero per la squadra di Allegri, che si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia.

I rossoneri di Allegri dimenticano la Supercoppa e vincono 3-0 al Meazza con le reti dell'americano e dell'ex Chelsea MILANO - Il Milan dimentica la Supercoppa e torna al successo sotto gli occhi del nuovo acquisto Niclas Fullkrug. I ragazzi di Massimiliano Allegri superano 3-0 l'Hellas Verona nel m.

