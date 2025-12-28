Si fa un altro passo verso la radicale riqualificazione dell’ex Lavatorio e dell’area posta fra la chiesa di San Giacomo e il parcheggio. La giunta comunale ha infatti approvato una delibera per l’approvazione della convenzione tra Comune di Cesenatico e Regione Emilia-Romagna per la gestione dei fondi per un milione e 597mila euro, arrivati dal Ministero del Turismo. Contestualmente è stato anche pubblicato il bando per la gara europea di progettazione del valore di 350mila euro. Il Comune di Cesenatico attraverso la Regione aveva candidato il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Lavatoio e dell’area verde di Largo San Giacomo, con la richiesta di finanziamento di un milione e 750mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione dell’ex Lavatoio. Convenzione tra Comune e Regione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

