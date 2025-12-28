Riparte la magia dello Stregatto. I piccoli giocano e stanno insieme.

Apriranno dal prossimo 7 gennaio le iscrizioni al centro laboratoriale “Lo Stregatto“ attivo nei locali del nido d’infanzia “Il Pentolino magico“ (attiguo al nido “Alice“ in viale XX Settembre). Il servizio, molto richiesto da quando è stato istituito e che si annuncia gettonato anche per il 2026, è rivolto ai bambini e bambine nati dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 frequentanti e non asili nido, comunali o privati, del territorio. Accompagnati da un adulto di riferimento i piccoli, in particolare quelli che non hanno avuto accesso ai servizi per la prima infanzia viste le liste d’attesa presenti, potranno trovare una opportunità di gioco e socializzazione con altri bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

