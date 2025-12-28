Rinnovato il contratto collettivo degli insegnanti con aumenti da 120-190 euro La Cisl | Un atto di giustizia

Si è conclusa ufficialmente a Roma la lunga trattativa per il rinnovo del contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024. Con la firma definitiva apposta lo scorso 23 dicembre, l'accordo diventa pienamente operativo, sbloccando benefici economici attesi da.

CISL Romagna: nuovo contratto Scuola, arrivano aumenti e arretrati per migliaia di lavoratrici e lavoratori - Si è conclusa ufficialmente a Roma la lunga trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) del comparto Istruzione e Ricerca ... chiamamicitta.it

I docenti a 67 anni non possono stare ancora in classe, servono pre-pensionamento e contratto separato dagli Ata. Castellana (Gilda) su rinnovo Ccnl 2022/24 - Il 23 dicembre è stato sottoscritto definitivamente il Contratto collettivo nazionale 2022/24 Istruzione e Ricerca, di cui beneficeranno poco meno di un milione e 300mila lavoratori, la maggior parte ... tecnicadellascuola.it

#Salvini a #PortaAPorta: “Abbiamo appena rinnovato il contratto dei medici e dei dirigenti sanitari con un aumento di 500 euro a testa. Il ministro Valditara ha rinnovato due contratti del personale della scuola con aumenti medi minimi di 200 euro a testa. Nel x.com

