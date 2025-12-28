Rifiuti pericolosi e non rimossi da un' area di Legnago sottoposta a sequestro

La tutela ambientale è al centro di un intervento svolto durante la settimana di Natale dal personale del Distaccamento Polizia Stradale di Legnago. È stata infatti portata a compimento un’operazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ammassati all’interno di un’area. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Rifiuti pericolosi, la Regione Lazio stanzia 2,6 milioni per 25 Comuni - La Regione Lazio ha assegnato 2,6 milioni di euro a 25 Comuni per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi abbandonati in siti dismessi, nell'ambito del bando promosso a luglio dalla ... rainews.it

Napoli, bonificata maxidiscarica con rifiuti pericolosi - Una vasta operazione di bonifica e controllo del territorio è stata condotta in via del Riposo a Napoli dagli agenti dell'unità operativa Tutela Ambientale della polizia locale, con il supporto ... ilmattino.it

Rifiuti speciali e pericolosi, sequestrata discarica abusiva - Scoperta e sequestrata un’area dove erano presenti rifiuti di ogni tipologia soprattutto speciali e pericolosi, quali decine di carcasse di auto vecchie. lasicilia.it