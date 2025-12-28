Rifiuti arriva la stretta Più controlli sulle strade

Ultimo Consiglio comunale dell’anno nel Palazzo di San Marcello: mancanza dell’ortopedico al Piot e qualche dubbio sui lavori di realizzazione della Casa del Volontariato hanno occupato molta parte dell’assise consiliare. Alla mozione presentata dal consigliere di minoranza Carlo Vivarelli, in cui lo stesso ha parlato della numerosità degli infortuni sulle piste e della conseguente necessità di avere stabilmente un ortopedico a San Marcello, ha risposto il sindaco chiedendo di ritirarla. Sulla Casa del Volontariato Franco Del Re ha invece puntualizzato che dai conti resi noti mancano circa 200mila euro e chiedendo da dove si pensava di reperirli e che, dalla lettura del testamento della compianta professoressa Buonomini non risulta in alcun modo che l’eredità dovesse essere finalizzata alla costruzione a cui sono stati poi destinati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

