Rifiuti ammassati nella carrozzeria abusiva | condannato 52enne

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo di 52 anni di Caserta, che era stato condannato a un anno di arresto per il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi. La decisione si inserisce nel quadro delle normative volte a prevenire l’abusivismo e tutelare l’ambiente. Il ricorso presentato dall'interessato è stato giudicato inammissibile, rendendo definitiva la condanna.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un 52enne di Caserta condannato in via definitiva a un anno di arresto per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi. I giudici di legittimità hanno così confermato la sentenza della Corte d’Appello, che a sua. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Rifiuti ammassati nella carrozzeria abusiva: condannato 52enne Leggi anche: Operazione nella Terra dei Fuochi, sequestrata carrozzeria abusiva Leggi anche: Carrozzeria abusiva, sequestro e denuncia del titolare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rifiuti speciali e pericolosi, sequestrata discarica abusiva - Scoperta e sequestrata un’area dove erano presenti rifiuti di ogni tipologia soprattutto speciali e pericolosi, quali decine di carcasse di auto vecchie. lasicilia.it

Rifiuti, scoperta discarica abusiva - Figurava come una carrozzeria, in periferia a Bologna, mentre in realtà per i Carabinieri del Nucleo operativo ecologico si trattava di una discarica abusiva. tg24.sky.it

Rifiuti abusivi e rischio alluvioni. I due percorsi di Legambiente - Un contributo fondamentale alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti e il fenomeno dei rifiuti abusivi viene dato sul territorio quarratino dall’associazione Legambiente Quarrata che ha creato un ... lanazione.it

Stava passeggiando con i suoi due cani in via vecchia di Treggiaia, quella che costeggia le Tre Campane. Poteva essere un pomeriggio di relax come tanti e invece i suoi due pelosi si sono avvicinati guardinghi e hanno iniziato ad annusare alcuni rifiuti lasci facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.