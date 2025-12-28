Rientro Lukaku saranno necessarie almeno altre due settimane per il recupero della condizione fisica

Romelu Lukaku, dopo mesi di assenza, è tornato a disposizione della squadra. Tuttavia, è previsto che ci vorranno almeno altre due settimane per il completo recupero della condizione fisica e per raggiungere la forma ottimale. Il suo rientro rappresenta un passo importante, ma sarà necessario pazientare ancora prima di vederlo in piena forma in campo.

