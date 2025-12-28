Rientro Lukaku saranno necessarie almeno altre due settimane per il recupero della condizione fisica
Romelu Lukaku, dopo mesi di assenza, è tornato a disposizione della squadra. Tuttavia, è previsto che ci vorranno almeno altre due settimane per il completo recupero della condizione fisica e per raggiungere la forma ottimale. Il suo rientro rappresenta un passo importante, ma sarà necessario pazientare ancora prima di vederlo in piena forma in campo.
Romelu Lukaku è finalmente guarito dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quattro lunghissimi mesi, ma il suo rientro non sarà immediato. In casa Napoli, infatti, prevale la linea della prudenza: sia lo staff medico che Antonio Conte invitano alla calma, consapevoli di quanto possa essere rischioso forzare i tempi dopo un'assenza così.
lukaku, no all'operazione - Per orientarsi, a caldo, Lukaku ha sentito il dottor Canonico, che guida lo staff medico del Napoli, e dopo che al "Pineta Grande Hospital" s'è abbattuto nella "sentenza" più dolorosa ("lesione di ... gazzetta.it
Lukaku accelera: atteso a Napoli tra un mese, vuole rientrare in Supercoppa - Però che sensazioni strane, in questi pomeriggi che non passano mai, palestra e piscina, terapie e noia, e manco un pallone da abbracciare per portarselo a letto come un bimbo innamorato del calcio. gazzetta.it
Si avvicina il rientro di Lukaku - Un gol in acrobazia decisivo per la vittoria della propria squadra, Scott McTominay lo aveva già fatto. rainews.it
Manna: “Lucca sul mercato col rientro di Lukaku Su Romelu cautela. Lorenzo alzi i giri” x.com
"Lucca via a gennaio Dipende tutto da lui, vi spiego. Hojlund e il pieno rientro di Lukaku..." Le parole del ds del Napoli shorturl.at/BxTKN - facebook.com facebook
