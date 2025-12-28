Riello nelle mani di Ariston I sindacati chiedono garanzie | Occhi puntati sul sito Lecchese
Fiducia e insieme incertezza per un futuro ancora tutto da definire. L’annuncio prima di Natale dell’acquisizione di Riello da parte di Ariston è certamente una buona notizia e, sia dai vertici del colosso degli elettrodomestici, sia dal Ministero del Made in Italy, arrivano rassicurazione sulla sorte della storica azienda di caldaie. I rappresentanti sindacali dei 600 dipendenti del gruppo chiedono però garanzie occupazionali, soprattutti per i 160 tecnici specializzati del centro di ricerca di Lecco. "Come organizzazioni sindacali lecchesi esprimiamo soddisfazione per il passaggio di proprietà di Riello a un gruppo finanziariamente solido come Ariston – dicono Denise Milan e Lorenzo Ballerini della Fim Cisl Monza Briza Lecco, Dario Crippa della Fiom Cgil Lecco e Gabriella Trogu e Igor Gianoncelli della Uilm Uil del Lario -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Ariston compra Riello, i sindacati: "Ora garanzie occupazionali e industriali per Lecco"
Leggi anche: Riello acquisita da Ariston, chieste garanzie occupazionali e piano industriale
Riello nelle mani di Ariston. I sindacati chiedono garanzie : Occhi puntati sul sito Lecchese; Riello acquisita da Ariston, chieste garanzie occupazionali e piano industriale; Riello, i sindacati chiedono garanzie su occupazione, rilancio e un nuovo piano industriale; I Sindacati plaudono a una Riello di nuovo italiana. Ma servono garanzie..
Riello nelle mani di Ariston. I sindacati chiedono garanzie : "Occhi puntati sul sito Lecchese" - Il passaggio di proprietà del marchio dovrebbe avvenire entro i primi mesi del prossimo anno "Non vogliamo sovrapposizioni produttive e auspichiamo una grande opportunità di sviluppo". ilgiorno.it
Ariston acquisisce il 100% del Gruppo Riello, giovedì l’incontro al Mimit - Ariston Group ha sottoscritto un accordo con società controllate da Carrier Global Corporation per l'acquisizione del 100% delle azioni e ... ildiariodellavoro.it
Riello torna italiana: Ariston la compra per 289 milioni. Salvi i 150 posti di lavoro a Lecco - Il ministro Urso: "Operazione strategica che tutela l'occupazione". leccotoday.it
Il ritorno di Riello in mani italiane non è solo un’operazione finanziaria da 289 milioni di euro: è un fatto industriale, strategico e identitario. Significa riportare nel nostro Paese una storica eccellenza del Made in Italy, nata a Legnago oltre un secolo fa, che risch - facebook.com facebook
Il Gruppo #Riello, indiscusso protagonista dell’industria italiana, torna dopo anni in mani italiane. L’acquisizione da parte di #AristonGroup chiude un percorso complesso, seguito in ogni sua fase dal @mimit_gov, e segna un passaggio industriale di rilievo str x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.