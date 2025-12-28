Riello nelle mani di Ariston I sindacati chiedono garanzie | Occhi puntati sul sito Lecchese

Fiducia e insieme incertezza per un futuro ancora tutto da definire. L’annuncio prima di Natale dell’acquisizione di Riello da parte di Ariston è certamente una buona notizia e, sia dai vertici del colosso degli elettrodomestici, sia dal Ministero del Made in Italy, arrivano rassicurazione sulla sorte della storica azienda di caldaie. I rappresentanti sindacali dei 600 dipendenti del gruppo chiedono però garanzie occupazionali, soprattutti per i 160 tecnici specializzati del centro di ricerca di Lecco. "Come organizzazioni sindacali lecchesi esprimiamo soddisfazione per il passaggio di proprietà di Riello a un gruppo finanziariamente solido come Ariston – dicono Denise Milan e Lorenzo Ballerini della Fim Cisl Monza Briza Lecco, Dario Crippa della Fiom Cgil Lecco e Gabriella Trogu e Igor Gianoncelli della Uilm Uil del Lario -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

