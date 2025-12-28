Ricordate Anna Moroni de La Prova del Cuoco? Ha subito un tragico intervento alla testa | ecco come sta oggi

Anna Moroni, nota chef e volto di La Prova del Cuoco, ha affrontato un grave incidente che le ha richiesto un intervento urgente alla testa. Dopo una caduta, ha rischiato di entrare in coma. Oggi, grazie alle cure e alla sua forza, sta affrontando il percorso di recupero. Ecco come si sente e quale è la sua condizione attuale.

Anna Moroni, celebre protagonista de La Prova del Cuoco, racconta il dramma vissuto dopo una caduta: operata d’urgenza alla testa, era a un passo dal coma. Ecco come sta oggi. Leggi anche: Anna Moroni è sorella di Claudia Mori, il cui vero cognome è proprio Moroni? Ecco la verità Per anni è stata una presenza rassicurante nelle case degli italiani, con il suo sorriso, la sua cucina genuina e quella celebre sigletta delle «fettuccine di nonna Pina» che ha segnato un’epoca. Anna Moroni, storico volto de La Prova del Cuoco, ha raccontato di aver vissuto recentemente uno dei momenti più difficili della sua vita. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ricordate Anna Moroni de La Prova del Cuoco? Ha subito un tragico intervento alla testa: ecco come sta oggi Leggi anche: La volta buona, Anna Moroni operata alla testa: “Stavo per finire in coma” Leggi anche: “Cosa fa oggi”. Anna Moroni, ormai lontana dalla tv ha dato una svolta alla sua vita Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Anna Moroni: «Sono stata operata alla testa dopo una caduta, ho rischiato il coma». Anna Moroni: «Sono stata operata alla testa dopo una caduta, ho rischiato il coma» - La celebre cuoca della televisione ha raccontato una vicenda personale che l’ha portata a un passo da conseguenze molto gravi: «Sono stata in terapia intensiva per una notte, dopo due giorni sono torn ... vanityfair.it

Sandra Milo, il ricordo di Anna Moroni: «Amava la pasta al pomodoro, un piatto semplice, mai banale» - La cuoca, scrittrice e conduttrice televisiva ricorda la collega e amica Sandra Milo con la quale ha collaborato nella trasmissione televisiva «Senti che fame! corriere.it

La Volta Buona, pagelle del 17 dicembre: Anna Moroni “Highlander” (8), Vianello pesante sulla Vanoni (0) - omaggio che la Vanoni non meritava, fino alle nozze saltate della Tagli: le nostre pagelle de La Volta Buona. dilei.it

Ricordate Anna Stuart Tovini e Vincenzo Chiarandà (Premiata Ditta), gli artisti che hanno fatto il frottage di tanti portoni intorno a via Padova, raccogliendo le storie degli abitanti e poi esponendole allo spazio Assab One insieme alla nostra associazione In qu - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.