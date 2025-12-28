Rete di Hamas in Italia le intercettazioni-choc | Loro con il sangue

Le recenti intercettazioni hanno rivelato una rete di supporto a Hamas in Italia, con dichiarazioni che evidenziano un coinvolgimento emotivamente e finanziariamente intenso. Secondo le conversazioni, i membri si dedicano con sacrificio, mentre si sostiene che ingenti somme di denaro, oltre 7 milioni di euro, siano state raccolte e trasferite all’estero. Questi sviluppi pongono l’attenzione sulla presenza e le attività di reti di supporto a organizzazioni considerate terroristiche.

«Noi ci sacrifichiamo coni soldi e il tempo, ma loro con il sangue». Oltre 7 milioni di euro raccolti in Italia e trasferiti all'estero. È su questa cifra che si innesta l'indagine sui finanziamenti a Hamas, ma è nelle intercettazioni dei nove indagati (7 arrestati, due latitanti) che il quadro diventa leggibile. Le conversazioni captate non girano attorno a slogan o rivendicazioni di principio. I fiancheggiatori dei tagliagole parlano di ruoli, di funzioni, di equilibrio interno. Parlano di soldi, soprattutto. Questa intercettazione è stata registrata in auto poco più di un anno fa tra Awad Hannoun, il fratello del presidente dell'Associazione palestinesi in Italia, Mohammed Hannoun, e un altro arrestato nel blitz, Ra'Ed Dawoud, noto come Abu Falastine.

