Restyling ’Edy Morandi’ Concessione ventennale

Altro passo in avanti, decisivo, per vedere finalmente all’opera ruspe e operai all’interno dell’impianto sportivo "Edy Morandi" a Le Fornaci, quartier generale del Pistoia Nord, pronto per far partire il primo progetto nella storia della città di partenariato pubblico per la ristrutturazione dell’intera zona grazie ad un importante investimento di alcuni soggetti che sono al fianco della società calcistica giallorossa. Il Comune, infatti, in una determina dirigenziale, ha definito quello che sarà il suo apporto in termini economici per la riqualificazione: a fronte di un esborso complessivo di un milione e 550mila euro il contributo di palazzo di Giano corrisponde al 49% dei fondi necessari per la ristrutturazione, ovvero circa 760mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

