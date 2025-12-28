Il 2025 del Napoli si configura come un anno di grande successo, con importanti traguardi come lo scudetto e la Supercoppa. Ora, la squadra si prepara a affrontare l’esame Cremona, un’altra tappa fondamentale nel percorso della stagione. Il bilancio complessivo è positivo, riflettendo il costante impegno e la crescita del club nel corso dell’anno.

"> Il bilancio del Napoli è già ampiamente in attivo. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il 2025 degli azzurri sta per chiudersi con due trofei di enorme prestigio in bacheca: il quarto scudetto della storia del club, conquistato a maggio, e la Supercoppa Italiana appena sollevata a Riad. Una doppietta storica, riuscita in precedenza soltanto nell’era di Diego Maradona, che certifica un anno solare straordinario per la squadra di Antonio Conte. A rendere ancora più significativo il cammino del Napoli c’è il dato dell’imbattibilità interna: 385 giorni senza sconfitte al Maradona, trasformato in un vero e proprio bunker negli ultimi dodici mesi e mezzo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, un 2025 da incorniciare: scudetto, Supercoppa e ora l’esame Cremona”

Leggi anche: Repubblica: “Napoli, missione scudetto”

Leggi anche: Roma-Napoli non valeva lo scudetto dal 1989, quell’anno poi vinse il Napoli (Repubblica)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

?? CAMPIONI. Il Napoli a caccia della chiusura col botto per un 2025 da incorniciare; Pastore: Napoli-Bologna, sentita la telecronaca di Mediaset e le parole di Vanni su Neres?; RAI - Perillo: Un Napoli stellare, il più bello della stagione, un 2025 da incorniciare, per Neres numeri d'alta scuola; Conte sta combattendo contro la sbornia da festeggiamenti, oggi a Cremona il test decisivo.

REPUBBLICA - Napoli e Inter su Valincic della Dinamo Zagabria, la richiesta è di 18 milioni - Repubblica scrive a proposito di Valincic, giocatore della Dinamo Zagabria ed obiettivo del Napoli: "Sei mesi fa il Napoli ha inseguito invano anche un esterno destro, idealmente un ricambio per Di Lo ... napolimagazine.com