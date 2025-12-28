Repubblica | Chiaia calciatore accoltellato Un quindicenne | sono stato io

Un giovane calciatore di 18 anni, Bruno Petrone dell’Angri, è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale San Paolo di Napoli dopo essere stato accoltellato nella notte di Santo Stefano a Chiaia. Un quindicenne ha ammesso di essere stato l’autore dell’aggressione. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno approfondendo le indagini.

"> È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Paolo di Napoli Bruno Petrone, 18 anni, promettente centrocampista dell’Angri, accoltellato nella notte di Santo Stefano nel cuore della movida di Chiaia. Il giovane, che avrebbe dovuto riprendere ieri gli allenamenti, è stato colpito con due fendenti al ventre e al fianco mentre si trovava in via Bisignano, intorno all’1.15. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’aggressione sarebbe stata messa in atto da cinque minorenni arrivati a bordo di due ciclomotori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Chiaia, calciatore accoltellato Un quindicenne: sono stato io” Leggi anche: Chiaia, giovane calciatore accoltellato: due minori si costituiscono, il 15enne: “Sono stato io” Leggi anche: Chi è Bruno Petrone, il calciatore accoltellato a Chiaia: si sono costituiti un 15enne e un 17enne Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Calciatore di 18 anni accoltellato a Napoli nella movida. Un quindicenne: “Sono stato io”; Accoltellato giovane calciatore dilettante: le sue condizioni; Bruno Petrone accoltellato in centro a Napoli, due minorenni si consegnano per l'aggressione al calciatore; Napoli, calciatore 18enne accoltellato in pieno centro. Si costituiscono due minori, un 15enne confessa. Napoli, calciatore 18enne accoltellato in pieno centro. Si costituiscono due minori, un 15enne confessa - Bruno Petrone, giovane promessa del calcio, in ospedale dopo l'aggressione. ilfattoquotidiano.it

Bruno Petrone accoltellato in centro a Napoli, due minorenni si consegnano per l'aggressione al calciatore - Due minori si sono consegnati per l'aggressione a Bruno Petrone, calciatore 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia di Napoli: a colpirlo un 15enne ... virgilio.it

Accoltellato giovane calciatore dilettante: le sue condizioni - Bruno Petrone, 18 anni, in forza all'Angri, è stato raggiunto da due fendenti mentre era nella zona di Chiaia con gli amici ... napolitoday.it

La vittima, Bruno Petrone, raggiunto da due fendenti in via Bisignano, quartiere Chiaia, dopo essere stato avvicinato da una baby gang in scooter. In serata si presentano agli investigatori due minorenni - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.