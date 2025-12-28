Reggiolo si schianta contro due auto dopo una sbandata

Nella notte, a Reggiolo, un incidente ha coinvolto un veicolo che si è schiantato contro due auto dopo una sbandata. Secondo le prime ricostruzioni, un possibile colpo di sonno potrebbe essere alla base dell’accaduto. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato nel centro del paese senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Reggiolo (RE) – Un colpo di sonno sarebbe la causa dell’incidente avvenuto nella notte in centro a Reggiolo. Verso le quattro sono stati mobilitati i soccorsi in via Amendola, dove un automobilista di 37 anni, residente a Rolo, era finita con la sua auto Fiat Punto contro due veicoli in sosta, dopo una sbandata improvvisa. La vettura si è spostata verso sinistra, per fortuna mentre dalla parte opposta non giungeva nessuno, per poi urtare una Peugeot 2008, di proprietà di un 58enne di Guastalla, e una seconda Fiat Punto appartenente a un giovane di 26 anni residente a Reggiolo. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario coordinato dalla centrale operativa del 118 con l’ambulanza della Croce rossa locale e personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, si schianta contro due auto dopo una sbandata Leggi anche: Scontro tra due auto sulla Sc 30: dopo la collisione una fugge, l’altra si schianta contro un palo dell'alta tensione Leggi anche: Auto si schianta contro un camion: due feriti, tra cui una ragazzina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Schianto tra auto a Luzzara, coinvolto anche bimbo di due anni; SS106, SUV perde il controllo e si schianta contro il guardrail: due feriti – FOTO; Tragedia a Gavello, chi era il 45enne morto nell’incidente in moto; Schianto fra auto nel Reggiano, ferito ventenne di Castelfranco Emilia. TASS (TELEGRAM) * TEXAS: «AEREO DELLA MARINA MESSICANA SI SCHIANTA VICINO A GALVESTON, 4 SOPRAVVISSUTI E 2 MORTI» - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.