Regalo di Natale… a Lautaro | l’Atalanta perde ancora con l’Inter 0-1 a Bergamo

L’Atalanta continua la sua serie negativa contro l’Inter, con una sconfitta per 0-1 a Bergamo. La squadra bergamasca non riesce a interrompere il digiuno di vittorie contro i nerazzurri, che dura ormai oltre sette anni. Un risultato che prosegue una lunga sequenza di sconfitte, evidenziando le difficoltà attuali della formazione orobica in questa stagione.

Bergamo. Una maledizione che resiste, anzi, che persiste. Sono passati 2.604 giorni dall’ultima vittoria dell’Atalanta contro l’Inter e altri ne dovranno passare, mentre la striscia di sconfitte consecutive si allunga ancora toccando quota 9. Neanche stavolta è quella buona per spezzare il tabù, per invertire il trend che vede la Dea senza vittorie negli ultimi 16 scontri diretti. A decidere, tanto per cambiare, è ancora Lautaro Martinez, 8 gol alla Dea, 5 nelle ultime 6 partite, ma con grossi demeriti nerazzurri nell’occasione del gol, un vero e proprio regalo a chi di regali non ne avrebbe bisogno — anche se siamo sotto Natale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

