In seguito alla proposta di Nordio, la petizione contro il piano di separazione delle carriere ha raggiunto oltre 50.000 firme. Questa mobilitazione testimonia l’importanza del tema per molti cittadini, che desiderano esprimere il proprio parere attraverso un referendum. La raccolta firme si sta rapidamente consolidando come un momento di partecipazione democratica, sottolineando l’interesse pubblico e la volontà di approfondire la questione.

Sono già più di 50mila le firme raccolte per la richiesta di referendum sulla separazione delle carriere. L’obiettivo delle 500mila sottoscrizioni entro fine gennaio è lontano, ma si può certamente parlare di una partenza sprint se si considera che la petizione è stata aperta nei giorni delle feste di Natale. E che finora non ha ricevuto la spinta ufficiale del Comitato del No presieduto da Giovanni Bachelet e neanche dalle sigle che si oppongono alla riforma del governo di Giorgia Meloni, come Cgil, Anpi e Arci. La petizione nasce su input di 15 giuristi, di cui è portavoce Carlo Guglielmi, storico avvocato dei sindacati di base. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, partenza sprint per la petizione contro il piano di Nordio: già più di 50mila firme

Leggi anche: Referendum, già più di ventimila firme contro il piano del governo sulla separazione delle carriere

Leggi anche: Petizione contro la variante. Sfondato il muro di 500 firme

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Referendum, oltre 40mila firme contro il piano del governo sulla separazione delle carriere; Referendum già più di ventimila firme contro il piano del governo sulla separazione delle carriere.

La partenza era stata sprint. Ma in meno di ventiquattro ore il dato è addirittura triplicato: le firme raccolte per chiedere il referendum popolare sulla separazione delle carriere sono schizzate ieri oltre quota 32 mila. Con un aggiornamento sulla piattaforma del - facebook.com facebook