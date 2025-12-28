AGI - L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, ma avrà dato un leader o una leader al centrosinistra. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Ernesto Maria Ruffini e la civica di Alessandro Onorato, sono tutti legittimamente in corsa. Sempre se, come sembra probabile, si deciderà attraverso le primarie di coalizione. Una via obbligata in caso di modifica della riforma elettorale in senso proporzionale e con indicazione del nome del premier nella scheda. In caso contrario, sarà il partito che avrà più voti a esprimere il candidato o la candidata premier alle politiche 2027. La marcia verso quell'appuntamento, tuttavia, è a tappe e la prima di queste appare già come un gran premio della montagna. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Referendum e premiership, i 'tornanti' del 2026 del centrosinistra

Leggi anche: Centrosinistra: idea programma 'in tour'. Incombe il nodo premiership

Leggi anche: Referendum sulla separazione delle carriere, Elly è avvisata: si allarga il fronte del Sì nel centrosinistra

