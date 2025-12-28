Referendum e premiership i ' tornanti' del 2026 del centrosinistra

Nel 2026, l'attenzione politica si concentrerà su due appuntamenti fondamentali per il centrosinistra: il referendum e le elezioni per la premiership. Questi eventi rappresenteranno un momento di svolta, che potrebbe definire il futuro della coalizione e il suo ruolo nel panorama nazionale. La loro riuscita sarà determinante per stabilire un leader o una leader, segnando un passo importante nel percorso politico del centrosinistra.

AGI - L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, ma avrà dato un leader o una leader al centrosinistra. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Ernesto Maria Ruffini e la civica di Alessandro Onorato, sono tutti legittimamente in corsa. Sempre se, come sembra probabile, si deciderà attraverso le primarie di coalizione. Una via obbligata in caso di modifica della riforma elettorale in senso proporzionale e con indicazione del nome del premier nella scheda. In caso contrario, sarà il partito che avrà più voti a esprimere il candidato o la candidata premier alle politiche 2027. La marcia verso quell'appuntamento, tuttavia, è a tappe e la prima di queste appare già come un gran premio della montagna. 🔗 Leggi su Agi.it

