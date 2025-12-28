Reda senza minimarket da metà novembre | per noi è un disagio

"Chiuso da metà novembre l’unico negozio alimentari che serviva Reda, Albereto, Saldino, San Barnaba con un complesso di 1500 abitanti molti dei quali anziani. Nessuno si è interessato alla questione e non ci sono mezzi pubblici per portarci a Faenza o a Russi". Questo lo stralcio di una lettera scritta a mano e firmata, indirizzata da un cittadino al nostro giornale nel quale si citava la chiusura dell’alimentari minimarket della frazione di Reda in piazza Don Milani, 31. Chiusura risalente allo scorso 15 novembre. Un alimentari indipendente "che è sempre esistito", come evidenziano i residenti stessi di Reda, e la cui ultima gestione è stata trentennale: dal 1995 al 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

