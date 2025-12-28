Recupero Fabbrica Vecchia Al via l’appalto da 7,5 milioni Le offerte fino al 30 gennaio

Con l’avvio della gara per il primo stralcio dei lavori, prende finalmente forma il recupero di uno dei complessi storici più significativi di Marina di Ravenna. Il progetto riguarda il restauro e il consolidamento dell’antica Fabbrica Vecchia e, in una fase successiva, dell’edificio adiacente del Marchesato, due immobili che da anni attendono una nuova vita. Il primo passo compiuto dall’Autorità Portuale è l’appalto relativo alla Fabbrica Vecchia, con un importo lavori pari a 7,5 milioni e termine per la presentazione delle offerte fissato al 30 gennaio 2026. L’operazione complessiva punta a restituire leggibilità e qualità a un complesso architettonico oggi segnato dal degrado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

