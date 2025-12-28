Recupero della Galleria Vittoria Vetrine vuote parcheggi quasi | Ma i numeri cresceranno

Con l’inaugurazione del parcheggio avvenuta praticamente un mese fa, il 26 novembre, è stato completato il progetto milionario (parliamo di 5,8 milioni, in buon parte finanziati dal Pnrr ) di riqualificazione della Galleria Vittoria. Ora tutta l’area ha un altro aspetto: nuovi arredi e aiuole al piano superiore e un centinaio di posti auto interrati, grazie a un enorme intervento di ripristino di un garage chiuso da anni a causa di problemi strutturali che ne avevano impedito l’utilizzo. Sono state anche posizionate telecamere in tutta la zona, come misura per scoraggiare il bivacco e le intemperanze che, nel tempo, l’hanno resa tristemente nota per episodi di spaccio e risse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

