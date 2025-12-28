Record di biglietti staccati nel 2025 al Museo del Paesaggio di Verbania

Nel 2025, il Museo del Paesaggio di Verbania ha registrato un nuovo record di visitatori, con oltre dodicimila biglietti venduti. Un dato che riflette l’interesse crescente verso questa istituzione e il valore delle esposizioni proposte. La performance evidenzia l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale locale e di favorire l’accesso a un pubblico sempre più ampio.

Dodicimila biglietti staccati, il 2025 ha fatto segnare il record di ingressi per il Museo del Paesaggio di Verbania. Nel 2024 i visitatori erano stati 10 mila, negli anni precedenti una media di 8 mila. Un trend quindi in costante crescita, "Complici l'offerta di qualità del nostro museo con la.

Record di biglietti staccati in questo 2025 per il Museo del Paesaggio, in arrivo la web app

