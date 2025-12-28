Recensione Thomson Vega | completo mini proiettore portatile fino a 100 pollici

La recensione odierna riguarda il Thomson Vega PG35B, un mini proiettore portatile dalle dimensioni compatte. Dotato di sistema operativo Google TV, offre un’esperienza di visione versatile e facilmente trasportabile. Connettività completa tramite USB, HDMI, WiFi e Bluetooth permette di collegare diversi dispositivi. Ideale per chi cerca un dispositivo leggero e funzionale, il Thomson Vega si propone come una soluzione pratica per proiezioni fino a 100 pollici.

Oggetto oggi della nostra prova è il Thomson Vega PG35B. Si tratta di un proiettore dalle dimensioni davvero compatte, facilmente trasportabile in una borsa o nello zaino, dotato di sistema operativo Google TV, audio integrato e completa connettività con USB, HDMI, WiFi e Bluetooth.

