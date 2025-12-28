Ravone i dubbi del comitato | Solo lavori di ripristino

Il Comitato Ravone sicuro è sulle barricate. Sono bastate le parole di Daniele Ara, assessore alla sicurezza idrica, per scatenare la rabbia del portavoce Luca Vianelli (ormai passato alle cronache come l’alluvionato zero a maggio del 2023) e degli altri bolognesi riuniti sotto l’egida del gruppo. Se Ara aveva detto che, durante il maltempo di Natale, si sono visti "i risultati" degli " interventi sul Ravone ", per Vianelli "proprio non ci siamo". "Leggiamo in un articolo del Carlino l’affermazione dell’assessore circa il fatto che ‘gli interventi sul Ravone danno risultati’ – scrive il comitato in un post su Facebook –: sinceramente non riusciamo a capire a quali interventi si faccia riferimento, posto che il ripristino dei quattro punti in cui venne sfondata la tombatura a ottobre 2024 non possa in alcun modo considerarsi un intervento di messa in sicurezza, anche in considerazione dello stato della tombatura dopo le varie ondate di piena che si sono succedute dal maggio 2023 ad oggi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

