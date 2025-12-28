‘Rassegna-ti a ridere’ a teatro

‘Rassegna-ti a ridere’ il festival interregionale di teatro amatoriale organizzato dalle compagnie Nuovo Teatro Piceno di Castel di Lama e Anime sul palco di Monteprandone, patrocinato dalla Uilt Marche, dal Comune di Monteprandone, quest’anno propone un cartellone di ben 8 appuntamenti e con compagnie molto quotate a livello amatoriale. Gli spettacoli si terranno nel Centro Pacetti. Si partirà oggi alle 17.30, con ‘L’eredità di donna Cecilia’, portata in scena dall’associazione ‘Per stare insieme’ di Pescara. Tre saranno gli appuntamenti nel mese di gennaio. Domenica 11, alle 17.15, andrà in scena ‘Peppiniello non lo fa più’ della compagnia ‘Anime sul Palco’ di Monteprandone; il 18 alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

