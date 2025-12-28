Raspadori domani giornata decisiva per il suo futuro? Dalla Spagna arriva una novità molto importante I dettagli
Domani potrebbe essere una giornata determinante per il futuro di Raspadori. Dalla Spagna arriva una novità importante, con possibili sviluppi legati a un colloquio con Simeone. La situazione dell’attaccante italiano rimane in evoluzione, e l’esito di questa fase potrebbe segnare il suo prossimo passo nel calcio internazionale. Resta da seguire attentamente ogni aggiornamento per capire quali decisioni verranno prese nelle prossime ore.
Raspadori, il futuro dell’attaccante è ancora tutto da scrivere. Possibile un colloquio con Simeone nelle prossime ore per definire il tutto La telenovela Raspadori è pronta a vivere un nuovo capitolo che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dell’attaccante italiano. Dopo settimane di indiscrezioni e contatti indiretti, il nome di Giacomo Raspadori continua a essere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Frattesi Juventus, il centrocampista ha preso una decisione molto importante sul suo futuro: sarà bianconero? Le ultime sul giocatore nerazzurro
Leggi anche: Cristante Juve è un’idea molto concreta dalle parti della Continassa: Comolli fiuta il possibile colpo dalla Roma. Dettagli e novità
Calciomercato Roma, accelerata decisiva: Zirkzee e Raspadori al centro del progetto. Trigoria prepara la rivoluzione in attacco; Domani la conferenza stampa di Roma-Juventus. Passi avanti per Raspadori. Stake possibile main sponsor.
Roma pronta ad accelerare su Raspadori. Domani incontro con i dirigenti dell'Atletico Madrid - La Roma cerca disperatamente rinforzi da inserire in rosa nel calciomercato di gennaio, soprattutto in attacco. tuttomercatoweb.com
Domani la conferenza stampa di Roma-Juventus. Passi avanti per Raspadori. Stake possibile main sponsor - Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! msn.com
Verso Juve-Roma: ancora out Dovbyk. Raspadori-Zirkzee, si lavora al doppio colpo - Potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda il main sponsor. msn.com
LA GIORNATA - Dovbyk e Hermoso in gruppo, ancora distanza per #Raspadori e #Zirkzee. El Shaarawy fissa l’obiettivo Champions, domani alle 13,30 parla Gasp. #ASRoma #ManaManaSportRoma x.com
Le spine di Gasp Il Tempo (F.Biafora) All'indomani della sconfitta contro la Juventus sono due le spine più dolorose per Gasperini, che si aspetta due rinforzi nel mercato di gennaio. I nomi sono quelli di Zirkzee e Raspadori. Massara è al lavoro per prenderli e - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.