Domani potrebbe essere una giornata determinante per il futuro di Raspadori. Dalla Spagna arriva una novità importante, con possibili sviluppi legati a un colloquio con Simeone. La situazione dell’attaccante italiano rimane in evoluzione, e l’esito di questa fase potrebbe segnare il suo prossimo passo nel calcio internazionale. Resta da seguire attentamente ogni aggiornamento per capire quali decisioni verranno prese nelle prossime ore.

Raspadori, il futuro dell’attaccante è ancora tutto da scrivere. Possibile un colloquio con Simeone nelle prossime ore per definire il tutto La telenovela Raspadori è pronta a vivere un nuovo capitolo che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dell’attaccante italiano. Dopo settimane di indiscrezioni e contatti indiretti, il nome di Giacomo Raspadori continua a essere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Raspadori, domani giornata decisiva per il suo futuro? Dalla Spagna arriva una novità molto importante. I dettagli

Calciomercato Roma, accelerata decisiva: Zirkzee e Raspadori al centro del progetto. Trigoria prepara la rivoluzione in attacco; Domani la conferenza stampa di Roma-Juventus. Passi avanti per Raspadori. Stake possibile main sponsor.

Roma pronta ad accelerare su Raspadori. Domani incontro con i dirigenti dell'Atletico Madrid - La Roma cerca disperatamente rinforzi da inserire in rosa nel calciomercato di gennaio, soprattutto in attacco. tuttomercatoweb.com