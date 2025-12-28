Rai rende omaggio a Brigitte Bardot morta all’età di 91 anni

La Rai dedica un tributo a Brigitte Bardot, scomparsa oggi all’età di 91 anni. Per ricordare la sua carriera e il ruolo di protagonista nel cinema degli anni ’50 e ’60, vengono trasmessi due dei suoi film più rappresentativi, offrendo al pubblico l’occasione di rivivere le sue interpretazioni e il suo contributo alla cultura cinematografica.

La Rai rende omaggio a Brigitte Bardot, morta oggi – domenica 28 dicembre 2025 – all’età di 91 anni, trasmettendo due celebri film di colei che è stata un’icona degli anni ’50 e ’60. Alle 15.30, Rai 3 propone il film firmato da Roger Vadim nel 1961 A briglia sciolta, con Brigitte Bardot nel ruolo di Sofia, una bellissima modella. In prima serata, su Rai 2, spazio invece a Le pistolere di Christian-Jaque del 1971, con protagoniste Brigitte Bardot e Claudia Cardinale, entrambe scomparse quest’anno (l’attrice italiana è morta lo scorso 23 settembre). La Bardot, nella sua vita, è stata attrice in ben 45 film, modella, cantante e soprattutto attivista per i diritti degli animali, impegno che dal 1973 la assorbe del tutto, svestendo i panni di icona sexy. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rai rende omaggio a Brigitte Bardot, morta all’età di 91 anni Leggi anche: Addio a B.B., morta a 91 anni: dal rapporto turbolento con il figlio alla famosa canzone “Brigitte Bardot Bardot” Leggi anche: Brigitte Bardot è morta, aveva 91 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Morta Brigitte Bardot, l'omaggio della Rai per la grande attrice: i film in onda oggi - Nel giorno della scomparsa della grande attrice francese la Rai 3 manda in onda due dei film che la vedono protagonista ... today.it

