Ragazza muore a 15 anni l' ipotesi dell' intossicazione | ha mangiato pesce durante le feste

Una ragazza di 15 anni è deceduta presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era stata ricoverata a causa di un malore improvviso. Secondo le prime ipotesi, la causa potrebbe essere un’intossicazione alimentare correlata al consumo di pesce durante le feste. La vicenda è sotto approfondimento da parte delle autorità per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

