Ragazza muore a 15 anni dopo un malore | l' ipotesi dell' intossicazione alimentare durante le feste

Una ragazza di 15 anni è deceduta all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo aver accusato un malore durante le festività. L'origine del problema potrebbe essere un'intossicazione alimentare, ma le indagini sono ancora in corso. La vicenda evidenzia l'importanza di prestare attenzione alla sicurezza alimentare, specialmente durante le occasioni di festa.

Una ragazza di 15 anni è morta la notte scorsa all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di un malore persistente da alcune ore. La studentessa viveva a. 🔗 Leggi su Leggo.it

