Ragazza di 15 anni muore a Campobasso per sospetta intossicazione | aveva mangiato pesce disposta l'autopsia

Una ragazza di 15 anni è deceduta all’ospedale Cardarelli di Campobasso a seguito di una sospetta intossicazione alimentare, presumibilmente legata al consumo di pesce durante le festività. Anche i genitori avrebbero manifestato sintomi simili. È stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali correlazioni tra i casi.

