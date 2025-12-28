Raduni virtuali e strade come ring | così si organizzano le baby gang

Nel suo libro, Mario Leone Piccinni, vice comandante provinciale della Finanza, affronta il fenomeno delle baby gang, evidenziando come i raduni virtuali e le strade si integrino nel loro contesto. L’autore analizza le dinamiche del cyberbullismo e le modalità di aggregazione, offrendo uno sguardo approfondito sulle nuove forme di devianza giovanile e sulle sfide alle forze dell’ordine.

