Radar e missili per la flotta mercantile di Pechino? Cosa dice l’ultima immagine sul web cinese

Recentemente è circolata un’immagine online che mostra una nave cargo di medie dimensioni, parte della vasta flotta commerciale cinese. Sebbene sembri una nave ordinaria, alcuni dettagli hanno suscitato interesse tra gli osservatori navali. In questo articolo analizziamo cosa potrebbe nascondersi dietro questa immagine e quali implicazioni possa avere per le attività marittime della Cina.

Una normalissima nave cargo, di medie dimensioni, una delle tante che compongono la gargantuesca flotta della marina mercantile della Repubblica Popolare Cinese. Ma con un carico inusuale che suggerisce un suo possibile utilizzo bellico, aprendo la porta a nuovi scenari per l’Indo-Pacifico e non solo. All’interno della rete internet cinese, divisa da quella globale dal rigido sistema di controllo governativo noto come Golden Shield Project (ma colloquialmente noto come Great Firewall, in riferimento alla Grande Muraglia simbolo del Paese asiatico), sono comparse alcune immagini di una nave mercantile carica di container che ospitano sistemi di lancio verticale (Vls) per missili: installati su cinque file in larghezza e tre in profondità, ognuno di questi container sembra essere dotato di quattro grandi tubi di lancio, conferendo alla nave circa 60 celle Vls. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Radar e missili per la flotta mercantile di Pechino? Cosa dice l’ultima immagine sul web cinese Leggi anche: Radar e missili per la flotta mercantile di Pechino? Cosa ci dice l’ultima immagine dell’internet cinese Leggi anche: Missili coreani contro Pechino: alta tensione nel Mar Cinese Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cina, la porta container che può lanciare missili; Pechino punta sul cargo lanciamissili: di cosa si tratta e cosa svelano le immagini satellitari; Il Pacco di Natale di Pechino: mercantili trasformati in incrociatori lanciamissili. La sfida asimmetrica che l'Occidente non sa cogliere. Radar e missili per la flotta mercantile di Pechino? Cosa ci dice l’ultima immagine dell’internet cinese - Immagini apparse sul web cinese mostrano una nave cargo equipaggiata con container Vls e sistemi di autodifesa. formiche.net

