Racconto non attendibile parrucchiere di Terni assolto dall’accusa di violenza sessuale su minore

La Corte d’appello di Perugia ha assolto un parrucchiere di Terni dall’accusa di violenza sessuale su una minore, ribaltando la condanna di primo grado. La decisione si basa sulla valutazione che il racconto della presunta vittima risultava poco chiaro e privo di sufficienti elementi di prova. La sentenza evidenzia l’importanza di un’analisi accurata delle testimonianze e dei fatti nel procedimento penale.

La Corte d'appello di Perugia ha ribaltato la condanna di primo grado e assolto un parrucchiere accusato di violenza sessuale su una minore di 14 anni, sostenendo che il racconto della presunta vittima appariva "non chiaro ed esaustivo" e non supportato da sufficienti elementi di riscontro. Secondo il giudice, anche alla luce delle dichiarazioni rese dagli indagati, permangono le esigenze cautelari. Le versioni fornite dai due minorenni presenterebbero infatti elementi di contrasto rispetto al racconto della giovane, ritenuto attendibile

