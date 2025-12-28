Raccolta fondi per il gioielliere condannato perché si è difeso
Società civile ed esponenti politici si muovono per Mario Roggero. I familiari dei ladri uccisi vogliono tre milioni di risarcimento. Ha reagito all’assalto di una banda di rapinatori e si è beccato una condanna a 14 anni di carcere per duplice omicidio. Ha già versato 300.000 euro ai parenti dei suoi assalitori che adesso, non soddisfatti, pretendono oltre tre milioni di risarcimento. Ha affrontato le spese legali di due processi - con perizie, consulenze e visite mediche - e presto dovrà ricorrere in Cassazione per far valere, in tribunale, il suo diritto a difendersi nella vita reale da una rapina. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Mario Roggero condannato: il gioielliere uccise due rapinatori, sentenza durissima
Leggi anche: "Non hanno avuto coraggio". Condannato a 14 anni il gioielliere che sparò ai rapinatori
Il gettone di 8 consiglieri di Alba al gioielliere Roggero condannato per aver ucciso i rapinatori; Solidarietà con il gioielliere condannato, i consiglieri devolvono gettone; Solidarietà con il gioielliere, ad Alba consiglieri devolvono gettone; “Io sto con Mario”: il centrodestra albese con il gioielliere Roggero.
Condannato anche in secondo grado, Mario Roggero lancia una nuova raccolta fondi - il gioielliere di Grinzane Cavour si appella ai tanti che, nonostante la condanna per duplice omicidio, stanno dalla sua parte, convinto che abbia agito per difendere la sua famiglia ... targatocn.it
“Io sto con Mario”: il centrodestra albese con il gioielliere Roggero - Otto consiglieri hanno devoluto il loro gettone di presenza al commerciante condannato per l’omicidio di due rapinatori. cuneodice.it
Solidarietà con il gioielliere, ad Alba consiglieri devolvono gettone - Otto consiglieri comunali dell'opposizione di Alba (Cuneo) si schierano con il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere in appello per aver ucciso due banditi che avevano as ... msn.com
