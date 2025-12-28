qui san benedetto canta bianca atzei in piazza giorgini

Il centro di gravità della notte di San Silvestro, a San Benedetto, sarà piazza Giorgini. Lì, di fronte alla storica fontana, alle 22.30 il Capodanno si accende con il concerto di Bianca Atzei, chiamata a scandire le ultime ore dell’anno e ad accompagnare il pubblico verso il brindisi di mezzanotte. È questo l’evento clou delle festività natalizie cittadine, il punto da cui prende forma un calendario avviato all’inizio del mese e che sta procedendo secondo copione, accompagnando la città fino all’Epifania. Cantautrice pop tra le più riconoscibili del panorama italiano, Bianca Atzei – all’anagrafe Veronica Atzei – ha costruito la propria carriera a partire dal 2012, imponendosi con brani di successo, collaborazioni importanti e la partecipazione al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

