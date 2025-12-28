Questo studio non dimostra che le trasfusioni da persone vaccinate possono essere pericolose

Questo studio non fornisce evidenze che le trasfusioni da donatori vaccinati siano pericolose. È importante basarsi su fonti affidabili e ricerche scientifiche riconosciute. Circolano diverse interpretazioni e titoli, come quello attribuito a Silvana De Mari, ma è fondamentale distinguere tra informazione verificata e opinioni non supportate da dati scientifici. La sicurezza delle trasfusioni rimane una priorità, e le autorità sanitarie monitorano attentamente ogni aspetto correlato.

Circola l’immagine di articolo di Silvana De Mari (per esempio qui e qui ), autrice piuttosto seguita negli ambienti No vax, dal titolo «Occhio al sangue dei donatori vaccinati ». Secondo la narrazione, uno studio dimostrerebbe che le trasfusioni da persone vaccinate contro la Covid-19 sarebbero pericolose. «Ecco perché è legalmente possibile dichiarare che, in caso di necessità, si preferisce ricevere aiuto soltanto da chi non si è iniettato il siero anti Covid», continua l’articolo, pubblicato il 7 ottobre 2024 su La Verità. Per chi ha fretta:. La narrazione si basa su un preprint, che resta in attesa di essere accettato da una rivista scientifica dal 2024. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Questo studio non dimostra che l’86% dei tamponi in Germania erano falsi positivi alla Covid-19 Leggi anche: Studio choc sul Covid: persone decedute, ma vaccinate, finite nella lista dei no-vax morti? Buonguerrieri: “Faremo chiarezza” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sindromi mielodisplastiche: sei pazienti su dieci riescono a liberarsi dalle trasfusioni di sangue con una nuova cura - Aifa approva un farmaco che contrasta l'anemia e cambia la terapia in prima linea ... msn.com

