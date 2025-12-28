Questionario AgID sulla gestione dei documenti informatici | anche le scuole devono compilarlo entro il 31 dicembre

Il questionario AgID sulla gestione dei documenti informatici, rivolto alle Pubbliche Amministrazioni e alle scuole, deve essere compilato entro il 31 dicembre 2025. L’indagine mira a raccogliere informazioni su formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali, contribuendo a migliorare le pratiche amministrative. È importante che tutte le istituzioni coinvolte completino l’operazione entro la scadenza prevista.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2025 per compilare il questionario predisposto da AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, rivolto a tutte le Pubbliche Amministrazioni, incluse le istituzioni scolastiche, e ai gestori di pubblici servizi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Questionario Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: compilazione anche per le scuole entro il 31 dicembre

Leggi anche: Gli archivi scolastici: dalla gestione dei documenti alla procedura di scarto. Cosa devono fare le scuole

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Documenti informatici: compilazione del questionario entro il 31 dicembre.

IDM accreditata presso AgID in qualità di conservatore di documenti informatici - L’accreditamento è garanzia che il servizio svolto rispetti la normativa vigente e abbia i più alti requisiti in termini di qualità e sicurezza Canon è lieta di annunciare che Integra Document ... datamanager.it

Salve. Ci sono DSGA che hanno fatto o collaborato per il questionario agid sulla gestione documentale - facebook.com facebook

Questionario AgID sulle Linee guida per i documenti informatici: le PA hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per compilare il form online. Intanto AgID studia l’IA agentica tra opportunità e rischi per la sicurezza digitale. bit.ly/DatieIA #ProvinceComuni #upi #A x.com