Questionario AgID sulla gestione dei documenti informatici | anche le scuole devono compilarlo entro il 31 dicembre
Il questionario AgID sulla gestione dei documenti informatici, rivolto alle Pubbliche Amministrazioni e alle scuole, deve essere compilato entro il 31 dicembre 2025. L’indagine mira a raccogliere informazioni su formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali, contribuendo a migliorare le pratiche amministrative. È importante che tutte le istituzioni coinvolte completino l’operazione entro la scadenza prevista.
C’è tempo fino al 31 dicembre 2025 per compilare il questionario predisposto da AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, rivolto a tutte le Pubbliche Amministrazioni, incluse le istituzioni scolastiche, e ai gestori di pubblici servizi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Documenti informatici: compilazione del questionario entro il 31 dicembre.
IDM accreditata presso AgID in qualità di conservatore di documenti informatici - L’accreditamento è garanzia che il servizio svolto rispetti la normativa vigente e abbia i più alti requisiti in termini di qualità e sicurezza Canon è lieta di annunciare che Integra Document ... datamanager.it
Salve. Ci sono DSGA che hanno fatto o collaborato per il questionario agid sulla gestione documentale - facebook.com facebook
Questionario AgID sulle Linee guida per i documenti informatici: le PA hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per compilare il form online. Intanto AgID studia l’IA agentica tra opportunità e rischi per la sicurezza digitale. bit.ly/DatieIA #ProvinceComuni #upi #A x.com
